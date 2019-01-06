США требуют от Турции гарантий ненападения на сирийских курдов

США не выведут свои войска с территории Сирии если власти Турции не возьмут на себя обязательство не нападать на находящихся там сирийских курдов, рассказал журналистам в ходе визита в Израиль помощник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон, передает NBC News.

Как отмечает агентство Associated Press (AP), среди условий для вывода американских военных Болтон также назвал уничтожение остатков «Исламского государства».

Напомним, президент США Дональд Трамп 2 января заявил, что вывод американских военных военных из Сирии займет время и Вашинтон продолжит защищать сирийских курдов.

О том, что военные из США покинут Сирию Трамп объявил 19 декабря. Он объяснил это тем, что их главная задача в этой стране выполнена, а боевики ИГ побеждены. С таким решением не согласился глава Пентанога Джеймс Мэттис, который ушел в отставку и покинет должность 28 февраля.