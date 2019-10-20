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Правительство сменило руководителя НАПК

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Правительство сменило руководителя НАПК

Кабинет министров на заседании в воскресенье временно возложил исполнение обязанностей председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции на Наталью Новак.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Кроме того, выполнение обязанностей председателя Государственного агентства инфраструктурных проектов временно возложено на Олега Потапова.

Правительство также освободило Дмитрия Петренко с должности председателя Государственной службы морского и речного транспорта.

Напомним, что с 28 марта 2018 года НАПК возглавлял Александр Мангул. До этого два года председателем НАПК была Наталья Корчак.

Премьер Алексей Гончарук уже заявил, что в течение двух месяцев новоназначенная и.о. председателя НАПК Наталья Новак продемонстрирует качественные результаты работы.

Премьер пояснил в Facebook, что 18 октября вступил в силу закон, основной целью которого является совершенствование деятельности НАПК.

Согласно этому закону, в течение 5 дней со дня вступления в силу правительство назначает лицо, временно исполняющее обязанности главы НАПК. В то же время, согласно этому закону, уже в течение 2 месяцев со дня вступления в силу правительство проведет конкурс на занятие должности главы по новому порядку.

«Мы сделаем все возможное, чтобы этот конкурс был образцом открытости и прозрачности качественно нового госуправления», — обещает премьер.

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Он отметил, что Новак имеет юридическое, экономическое и историческое образование, имеет звание заслуженного экономиста Украины, а также значительный опыт работы в сфере права.

«А пока — уверен, даже в течение этих 2 месяцев госпожа Новак продемонстрирует качественные результаты в пользу интересов нашей с вами страны и сможет существенно повысить эффективность такого важного для борьбы с коррупцией органа», — заявил он.

НАПК, Наталья Новак
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