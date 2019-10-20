Правительство утвердило отставку двух губернаторов и назначение пятерых

Кабмин согласовал отставку двух губернаторов — Киевской и Луганской областей, и назначение глав 5 облгосадминистраций и их заместителей.

Об этом говорится в сообщении КМУ по итогам заседания 20 октября.

В частности, Кабмин согласовал освобождение Михаила Бно-Айрияна с должности главы Киевской ОГА и Виталия Комарницкого — с должности главы Луганской ОГА.

Кандидатом на должность председателя КиевОДА правительство согласовало Алексея Чернышева, Луганской ОГА — Сергея Гайдая, Кировоградской ОГА — Андрей Балоня, главы Харьковской ОГА — Алексея Кучера, главы Черниговской ОГА — Андрей Прокопенко.

На должность замглавы Донецкой ОГА утверждена кандидатура Дениса Клюшникова, заместителя главы Днепропетровской ОГА — Максима Скрыпника, первого замглавы Запорожской ОГА — Ивана Федорова.

Напомним, 20 октября глава Киевской ОГА Михаил Бно-Айриян, назначенный на должность в начале июля, подал президенту Украины заявление об отставке. Причины решения Бно-Айриян не озвучил.