Правительство утвердило отставку двух губернаторов и назначение пятерых

Кабмин согласовал отставку двух губернаторов — Киевской и Луганской областей, и назначение глав 5 облгосадминистраций и их заместителей.
Об этом говорится в сообщении КМУ по итогам заседания 20 октября.
В частности, Кабмин согласовал освобождение Михаила Бно-Айрияна с должности главы Киевской ОГА и Виталия Комарницкого — с должности главы Луганской ОГА.
Кандидатом на должность председателя КиевОДА правительство согласовало Алексея Чернышева, Луганской ОГА — Сергея Гайдая, Кировоградской ОГА — Андрей Балоня, главы Харьковской ОГА — Алексея Кучера, главы Черниговской ОГА — Андрей Прокопенко.
На должность замглавы Донецкой ОГА утверждена кандидатура Дениса Клюшникова, заместителя главы Днепропетровской ОГА — Максима Скрыпника, первого замглавы Запорожской ОГА — Ивана Федорова.
Напомним, 20 октября глава Киевской ОГА Михаил Бно-Айриян, назначенный на должность в начале июля, подал президенту Украины заявление об отставке. Причины решения Бно-Айриян не озвучил.
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