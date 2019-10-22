Прокуратура передала в НАБУ дело против НАПК и чиновников АП Порошенко

Генеральная прокуратура отправила в НАБУ уголовное дело о злоупотреблении властью в 2017 году должностными лицами НАПК и Администрации президентства.

Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

«По версии следствия, должностные лица Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, вероятно действуя по указаниям должностных лиц Администрации президента, в течение 2017 года принимали решения об отсутствии нарушений по результатам проведения специальных и полных проверок деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, или не проводили таких проверок вообще», — отмечают в ведомстве.

ГПУ определила подследственность за детективами НАБУ в этом уголовном производстве. Действия служащих подпадают под ч.1 ст.364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

Напомним, что в 2017 году президентом Украины был Петр Порошенко, а Администрацию президента возглавлял Игорь Райнин.