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Григоришин начал банкротить свои две крупные компании

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Григоришин начал банкротить свои две крупные компании

Компании «Запорожтрансформатор» и «Луганское энергетическое объединение» инициировали процедуру банкротства.

Об этом сообщает Finbalance.

17 октября Хозяйственный суд Запорожской области открыл производство по делу о банкротстве «Запорожтрансформатор» по инициативе самого предприятия.

Согласно материалам суда, «Запорожтрансформатор» обратилось в суд с соответствующим заявлением, ссылаясь на то, что «финансовое состояние предприятия имеет все признаки неплатежеспособности, в настоящее время должник находится в состоянии, когда удовлетворение требований одного или нескольких кредиторов приведет к невозможности исполнения денежных обязательств должника в полном объеме перед другими кредиторами».

Согласно информации предприятия, на конец 2018 года его задолженность перед банками составила 8,87 млрд грн.

При этом заявленная сумма внеоборотных активов составила 2,36 млрд грн, а оборотных активов — 1,77 млрд грн.

По данным «Запорожтрансформатор», предприятие поставляет оборудование в 88 стран. Общая численность персонала — 2,5 тыс человек.

18 октября Хозяйственный суд Луганской области открыл производство по делу о банкротстве ООО «Луганское энергетическое объединение» по заявлению самого предприятия.

В 2017 году в «ЛЭО» заявляли о долге потребителей с оккупированного Донбасса за поставленную электроэнергию на 5 млрд грн, в свою очередь компания была должна госпредприятию «Энергорынок» 5,2 млрд грн.

Обе компании входят в группу «Энергетический стандарт» Константина Григоришина.

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В госреестре конечным бенефициаром «Запорожтрансформатора» числится одноклассник бизнесмена и менеджер швейцарского офиса Energy Standard Group Леонид Пивоваров (Швейцария), а ЛЭО — болгарин Максим Марков.

Лондонский арбитраж ранее признал, что реальный владелец этих активов — Григоришин.

Константин Григоришин, Запорожтрансформатор
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