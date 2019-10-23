Новый секретарь СНБО непонятно чем занимался 7 лет

В официальных сведениях о трудовой деятельности нового секретаря СНБО Алексея Данилова не указано, где он работал в течение 2007-2012 годов, а также в течение 1997-1999 годов.
Об этом сообщает Глеб Каневский, глава экспертной организации StateWatch, со ссылкой на официальный ответ аппарата СНБО.
Кроме того, на веб-портале Украинского фонда поддержки предпринимательства, который Данилов возглавлял в течение 2012-2019 годов последняя информация о деятельности фонда датирована 2013 годом.
До 1997 года Данилов занимал должность главы Луганского городского совета народных депутатов. После 1999 года преподавал на кафедре менеджмента Восточноукраинского национального университета им. В. Даля в Луганске.
Последняя государственная должность Алексея Данилова датирована 2006-2007 годами, когда он был избран народным депутатом от Блока Юлии Тимошенко.
«Секретарь Совета нацбезопасности и обороны — это одна из ключевых должностей в государстве, которая имеет доступ к военно-политическим тайнам, — отметил Глеб Каневский и добавил, — поэтому важно понимать чем занимался Алексей Данилов в годы, по которым отсутствует информация в Аппарате СНБО» .
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