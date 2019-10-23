Войти
Речные перевозки из Беларуси могут начаться уже в 2020 году
инфраструктура
Речные перевозки из Беларуси могут начаться уже в 2020 году
Зеленский вносит в Раду закон о ликвидации госмонополии на производство спирта
инициатива
Зеленский вносит в Раду закон о ликвидации госмонополии на производство спирта

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

Верховный суд РФ отказал Украине в обжаловании решения по спору с «Татнефтью»

62
Верховный суд РФ отказал Украине в обжаловании решения по спору с «Татнефтью»

Верховный суд РФ отказал Украине в принятии кассационной жалобы на решение о взыскании с нашей страны долга компании «Татнефть» в $112 млн и процентов после потери активов, которые на момент подачи иска оценивались в $144 млн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы суда.

Арбитражный суд Ставропольского края в феврале 2019 года постановил привести в исполнение решение Международного коммерческого арбитража по иску «Татнефти» о взыскании с Украины $144 млн по делу. Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в июне оставил в силе решение Арбитражного суда Ставропольского края о взыскании с Украины средств в пользу «Татнефти», Украина намеревалась обжаловать это в Верховном суде РФ.

«В передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда Российской Федерации отказать», — говорится в материалах суда. Уточняется, что суд не нашел оснований для пересмотра принятых по данному делу решений.

Cпор «Татнефти» с Украиной связан с компанией «Укртатнафта», созданной в 1994 году для поставок сырья на Кременчугский нефтеперерабатывающий завод. Татарстан вместе с «Татнефтью» контролировал 55,7% акций предприятия, оставшаяся доля принадлежала государственному «Нафтогазу Украины» и структурам группы «Приват» Игоря Коломойского.

Читайте также: Водителям разрешат ездить без прав и заказывать номера по интернету

В 2007 году татарстанские акционеры потеряли контроль над компанией, в 2009 году по решениям украинских судов их доля в предприятии сократилась до нуля. Контроль над предприятием перешел к структурам, близким к группе «Приват». В 2008 году «Татнефть» инициировала арбитражное разбирательство против Украины за нарушение российско-украинского соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций.

Международный коммерческий арбитраж в 2014 году постановил, что Украина должна «Татнефти» $112 млн плюс проценты за потерю доли в «Укртатнафте» в 1990-х годах.

Укртатнафта, Татнефть
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 23 октября 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Андрей Ермолаев
Андрей Ермолаев
директор Института стратегических исследований «Новая Украина»

Когда большинство становится меньшинством?

Когда большинство становится меньшинством? Когда его последовательно превращают в молчащую массу. Сторонников мирного процесса, широкого компромисса, нового национального диалога - подавляющее большинство в Украине. И это было очевидно и после Майдана 2014, потому что благодаря сторонникам компромисса и мира победил Порошенко в первом туре.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Что нужно усовершенствовать в Программе Правительства

Программа действий Правительства должна стать рабочим документом для проведения экономической политики. Поэтому, кроме декларативных задач, в ней должно содержаться описание практических действий, порядок и сроки их внедрения. На мой взгляд, при общей стратегически правильной положительной направленности этого документа, в нем недостаточно именно тактических средств реализации стратегии, а в избытке слишком оптимистичных предположений и ожиданий.
Валерий Щербина
Валерий Щербина
аналитик ОО «Институт мониторинга ринка инфраструктуры»

Удержится ли на посту глава ГФС Киевской области Кавылин

Учитывая ход внедрения налоговой и таможенной реформы, можно с уверенностью сказать, что ликвидация ГФС и образование новой Государственной налоговой службы и Государственной таможенной службы поставила в сложное положение не налогоплательщиков, заинтересованных в максимальной прозрачности и открытости государственных органов, а укоренившихся, коррумпированных чиновников , «вросших» в свои кресла.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016