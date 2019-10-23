Верховный суд РФ отказал Украине в обжаловании решения по спору с «Татнефтью»

Верховный суд РФ отказал Украине в принятии кассационной жалобы на решение о взыскании с нашей страны долга компании «Татнефть» в $112 млн и процентов после потери активов, которые на момент подачи иска оценивались в $144 млн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы суда.

Арбитражный суд Ставропольского края в феврале 2019 года постановил привести в исполнение решение Международного коммерческого арбитража по иску «Татнефти» о взыскании с Украины $144 млн по делу. Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в июне оставил в силе решение Арбитражного суда Ставропольского края о взыскании с Украины средств в пользу «Татнефти», Украина намеревалась обжаловать это в Верховном суде РФ.

«В передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного суда Российской Федерации отказать», — говорится в материалах суда. Уточняется, что суд не нашел оснований для пересмотра принятых по данному делу решений.

Cпор «Татнефти» с Украиной связан с компанией «Укртатнафта», созданной в 1994 году для поставок сырья на Кременчугский нефтеперерабатывающий завод. Татарстан вместе с «Татнефтью» контролировал 55,7% акций предприятия, оставшаяся доля принадлежала государственному «Нафтогазу Украины» и структурам группы «Приват» Игоря Коломойского.

В 2007 году татарстанские акционеры потеряли контроль над компанией, в 2009 году по решениям украинских судов их доля в предприятии сократилась до нуля. Контроль над предприятием перешел к структурам, близким к группе «Приват». В 2008 году «Татнефть» инициировала арбитражное разбирательство против Украины за нарушение российско-украинского соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций.

Международный коммерческий арбитраж в 2014 году постановил, что Украина должна «Татнефти» $112 млн плюс проценты за потерю доли в «Укртатнафте» в 1990-х годах.