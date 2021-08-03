В РФ расследуют дело о хищении в отношении Коломойского, Боголюбова, Ярославского и Овчаренко

Российская полиция расследует в отношении экс-владельцев украинского «ПриватБанка» Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова уголовное дело о хищении у «Татнефти» порядка 860 тыс. тонн нефти, на сумму 10 млрд рублей, сообщил «Интерфаксу» (Interfax.ru) информированный источник.

«27 июля следственными органами МВД по Татарстану возбуждено уголовное дело по признакам ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества) по факту хищения в 2007 году у ПАО „Татнефть“ 858,6 тонн сырой нефти на сумму 439,4 млн долларов (по курсу ЦБ РФ на тот период более 10 млрд руб.)», — сказал собеседник агентства.

По его словам, в преступлении подозреваются экс-владельцы украинского «ПриватБанка» Игорь Коломойский, Геннадий Боголюбов, экс-совладелец «УкрСиббанка» Александр Ярославский и глава правления ПАО «Укртатнафта» Павел Овчаренко.

По данным следствия, с апреля по октябрь 2007 года «Татнефть» отгрузила «Укртатнафте» более 2,2 млн тонн сырой нефти на общую сумму свыше 1 млрд долларов, из которых предприятие выплатило порядка 651 млн долларов.

«Коломойский, Боголюбов, Ярославский и Овчаренко отстранили от управления ПАО „Укртатнафта“ менеджеров и акционеров со стороны Татарстана и присвоили оставшуюся часть нефти, причинив „Татнефти“ ущерб на указанную сумму», — сказал источник.

«Интерфакс» не располагает официальным подтверждением этой информации.

Как сообщалось, в феврале текущего года Высокий суд Лондона отклонил иск «Татнефти» на $294,3 млн к украинским бизнесменам Геннадию Боголюбову, Игорю Коломойскому, Александру Ярославскому и Павлу Овчаренко в рамках дела «Укртатнафты» в связи с истечением срока исковой давности, говорится в материалах суда.

В «Татнефти» были не согласны с решением суда и изучали возможность по подаче апелляции на данное решение и принятию иных мер по взысканию похищенных средств«, — прокомментировали в компании.

«Укртатнафта» создана в соответствии с указами президентов Украины и Татарстана в 1994 году на базе Кременчугского НПЗ. Ранее 18,296% акций НПЗ принадлежало структурам, близким к «Татнефти», еще 28,7788% — Минземимущества Татарстана.

«Татнефть» утратила оперативный контроль над Кременчугским НПЗ в октябре 2007 года, когда возглавлявший «Укртатнафту» в 2003-2004 гг. Овчаренко по решению украинского суда о восстановлении в должности вновь приступил к руководству предприятием, тогда как отстраненный руководитель Сергей Глушко заявил о силовом захвате НПЗ. «Татнефть», являвшаяся основным поставщиком сырья на предприятие, прекратила поставки нефти.

Затем у предприятия появились новые акционеры, близкие к украинской группе «Приват» и Ярославскому. В результате судебных разбирательств доля татарстанских акционеров в ЗАО была практически обнулена, и появился новый крупный акционер, связанный с группой «Приват», — ООО «Корсан». Боголюбов и Коломойский — давние деловые партнеры и соучредители неоформленной официально группы «Приват», которая имеет интересы в ряде отраслей.

«Татнефть» предъявила иск Украине в мае 2008 года на основании российско-украинского соглашения о защите инвестиций, заключенного в 1998 году, в связи с захватом «Укртатнафта» в октябре 2007 года и экспроприации акций «Татнефти» в «Укртатнафте». Российская компания выиграла дело: международный арбитраж в июле 2014 года обязал Украину выплатить ей компенсацию в размере $112 млн плюс проценты. С 2017 года представители Украины и «Татнефти» спорили в Московском арбитражном суде о его эффективной юрисдикции, а также о наличии у Украины на территории РФ имущества, которое может быть учтено в рамках взыскания по иску российской нефтяной компании. «Татнефть» настаивала, что обратить во взыскание можно часть здания Культурного центра Украины в Москве, которая используется в коммерческих целях, однако украинской стороне удалось доказать дипломатический иммунитет здания. Поэтому дело было передано в Арбитражный суд Ставропольского края: в этом регионе у Украины также есть имущество — санаторий им. Семашко. В феврале 2019 года Арбитражный суд Ставропольского края удовлетворил заявление «Татнефти» к Украине о признании и приведении в исполнение решения иностранного суда, согласно которому Украина должна выплатить компании $112 млн и проценты.

Кроме того, «Татнефть» в конце марта 2016 года инициировала судебное разбирательство в Великобритании с Коломойским, Боголюбовым, Ярославским и Овчаренко по делу о поставках нефти на Кременчугский нефтеперерабатывающий завод и требовала возместить $334 млн ущерба и проценты. В своем иске «Татнефть» заявила, что в 2009 году указанные лица мошенническим путем присвоили денежные средства, причитавшиеся компании за поставленную нефть.

Изначально Лондонский суд арестовал зарубежные активы бизнесменов на сумму $380 млн. Затем арест был снят, а суд принял сторону Боголюбова и Ярославского и отклонил иск «Татнефти» «ввиду отсутствия реальных шансов на успех дела», сообщало агентство Bloomberg. Однако в октябре 2017 года апелляционный суд Англии и Уэльса удовлетворил в полном объеме жалобу «Татнефти» и отменил решение высокого суда Лондона, отклонившего без рассмотрения по существу иск компании в ноябре 2016 года.