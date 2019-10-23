Водителям разрешат ездить без прав и заказывать номера по интернету

Кабинет министров принял постановление о введении электронного удостоверения водителя и свидетельства о регистрации транспортного средства и поддержал проект закона об упрощении процесса присвоения и выдачи номерных знаков.

Об этом сообщают Правительственный портал и пресс-служба МВД.

В Кабмине объясняют, что это один из этапов создания «государства в смартфоне»: введение онлайн-сервисов государственных услуг для водителей. Вскоре в рамках проекта «Дія» в тестовом режиме заработает мобильное приложение по генерированию электронных прав и техпаспорта.

На практике это означает, что абсолютно все водители смогут не носить с собой права каждый день, а владельцы автомобилей еще и техпаспорта.

По словам главы МВД Арсена Авакова, такие электронные документы будут иметь равнозначную юридическую силу и так же будут идентифицировать гражданина. Таким образом полиция будет привлекать к ответственности не за отсутствие при себе прав или техпаспорта, а за отсутствие законных оснований для вождения.

Еще одним нововведением ожидается внедрение виртуальных номерных знаков. Проект закона, предусматривающий изменение процесса регистрации транспортных средств — максимальное упрощение процесса присвоения и выдачи номерных знаков, поддержало правительство и впоследствии его рассмотрит Верховная Рада.

«Правительство приняло законопроект, который позволит заказывать номера на авто через интернет у любого производителя. Как это работает сейчас. При регистрации транспортных средств гражданин мог выбрать номерной знак исключительно из перечня которые были в сервисном центре. Выигрывали от этого коррупционеры, которые „помогали“ выбрать „красивый“ номер, а также крупные монополисты — производители номеров. С принятием проекта это изменится», — уверяет премьер-министр Алексей Гончарук.

В свою очередь главы МВД Арсен Аваков рассказал, что при регистрации транспортного средства человек будет получать свидетельство о его регистрации с выбранным номерным знаком. После сможет заказывать у любого производителя нужный номер. Главное требование — соответствие номерного знака государственному стандарту.

Напомним, что ранее правительство продекларировало намерения перевести в электронный вид весь документооборот и перевести все государственные услуги в онлайн до 2024 года.