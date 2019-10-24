АМКУ разрешил азербайджанскому оператору купить «Vodafone Украина»

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил азербайджанскому телеком-оператору ООО «Bakcell» приобрести акции нидерландской компании Preludium B.V., через которую группа МТС владеет вторым по величине украинским оператором мобильной связи ПрАО «ВФ Украина» («Vodafone Украина»).
«Сегодня Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение ООО „Bakcell“ на опосредованное приобретение акций компании Preludium B.V., что обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления компании. Это позволит азербайджанской компании приобрести опосредованный контроль над украинским мобильным оператором, известным под брендом Vodafone», — говорится в сообщении АМКУ в Facebook.
Bakcell — основанный в 1994 году азербайджанский оператор мобильной связи и ведущий провайдер мобильного интернета в Азербайджане, работает в стандартах GSM, UMTS и LTE.
«Vodafone Украина» — второй по величине оператор мобильной связи в Украине — по итогам 2018 года сократил чистую прибыль на 18,1% по сравнению с 2017 годом — до 1,8 млрд грн. В компании объясняют этот показатель ростом затрат вследствие активного развертывания сетей 4G и 3G.
«Vodafone Украина» на 100% принадлежит Prelludium B.V. Является частью международной группы МТС.
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