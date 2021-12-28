Почти треть украинцев до сих пор пользуются кнопочными телефонами

Мобильный оператор компания «Vodafone Украина» планирует активно развивать рынок смартфонов в Украине.

«До сих пор смартфонами пользуются не все украинцы: 28% все еще пользуются фичерфонами. Это большая ниша, которую мы хотим заполнить. Благодаря прямым контактам с поставщиками мы можем предложить достойные смартфоны в той же ценовой категории, но с большим набором функций», — заявила СЕО «Vodafone Украина» Ольга Устинова в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

По ее словам, это не только коммерческая цель компании, это стратегическая задача национального уровня — сделать цифровые услуги, которые можно получить в смартфоне, доступными каждому украинцу.

«В стране уже есть инфраструктура, есть очень много удобных цифровых сервисов, включая государственные услуги (документы и пр.), созданы возможности для онлайн-обучения, получения телемедицинских услуг. И жаль, что достаточно большая часть людей пока не ощутили удобства пользования ими. Люди должны постепенно переходить на такие сервисы, наша задача помочь им в этом», — подчеркнула Устинова.

«Vodafone Украина» — второй по величине оператор мобильной связи в Украине.