В деле покушения на топ-менеджера «Харьковоблэнерго» фигурирует Свиридов, - активисты

«Всеукраинский общественный комитет по борьбе с коррупцией и организованной преступностью» обратился в МВД в связи с досудебным расследованием о покушении на заместителя генерального директора АО «Харьковоблэнерго» Дмитрия Исаева.
Напомним, как сообщала «Украинская правда», 12 января 2019 года в подъезде собственного дома Дмитрий Исаев подвергся нападению и получил множественные удары ножом в область живота и грудной клетки. Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в Харьковскую городскую больницу № 17.
В настоящее время следственный отдел Немишлянского отдела полиции ГУНП в Харьковской области расследует криминальное производство № 12019220460000106 по ч.2 ст.115 КК Украины (умышленное убийство).
Антикоррупционные активисты решили обратить внимание следствия на информацию, распространенную рядом СМИ и телеграмм-каналов, под заголовком «Кто стоит за попыткой убийства топ-менеджера «Харьковоблэнерго».
В вышеуказанной публикации, со ссылкой на источник в правоохранительных органах, сообщается о том, что «к покушению причастен предшественник Исаева на этой должности — Александр Свиридов».
В материале отмечается, что «Дмитрий Исаев раскрыл финансовые махинации Свиридова, в результате которых АО «Харьковоблэнерго» был нанесен ущерб на сумму свыше 18 миллионов гривен, и доложил об этом новому руководству акционерного общества. В результате, Александр Свиридов, начальник управления И.В. Попова и еще ряд связанных с ним сотрудников были уволены с предприятия. При этом Свиридову не была выплачена денежная компенсация в сумме около 2.5 миллионов гривен, предусмотренная условиями контракта, в связи с нанесенным ущербом АО «Харьковоблэнерго».
Источник, который цитируют СМИ, также обращает внимание на то, что расследование по делу о покушении на топ-менеджера «Харьковоблэнерго» «все больше напоминает имитацию бурной деятельности». И вызвано это тем, что «Свиридов материально воздействовал на следствие».
Как подчеркивают в своем письме антикоррупционные активисты, «в соответствии с требованиями действующего законодательства, материалы уголовного производства составляют тайну, к которой эксперты нашей организации не имеют доступа, поэтому нам неизвестно, обрабатывалась ли органами следствия данная информация».
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