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Instagram запретит использовать фильтры с эффектом пластической хирургии

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Instagram запретит использовать фильтры с эффектом пластической хирургии

Социальная сеть Instagram запретит использование фильтров для обработки фотографий, создающих эффект пластической хирургии. Данная мера, как сообщает газета The Times, принята в целях снижения негативного воздействия на психическое здоровье пользователей.

В августе Instagram выпустил набор масок, которые позволяют улучшить внешний вид человека. Речь, в частности, идет о таких инструментах, как Plastica и FixMe. С их помощью пользователь может изменить фотографию буквально до неузнаваемости, применив визуальные эффекты подтяжки лица, увеличения губ, корректировки формы бровей и носа. Таким образом использование данных фильтров приводит к таким же результатам, что и вмешательство косметического хирурга.

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Представители Instagram пообещали удалить все маски, которые имитируют эффекты пластической операции, и отказаться от использования подобного рода инструментов в дальнейшем. «Мы проводим пересмотр нашей политики — мы хотим, чтобы наши фильтры вызывали у людей только положительные эмоции», — подчеркивается в пресс-релизе, опубликованном Instagram. Среди причин данного решения соцсеть назвала тот факт, что инструменты, меняющие внешность, могут способствовать снижению самооценки пользователей и искажению восприятия своего собственного внешнего вида.

Instagram
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Четверг, 24 октября 2019
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