Уровень неформальной занятости в Украине снизился до 10-летнего минимума

В Украине, как и в Европе, наблюдается сокращение уровня безработицы. При этом уменьшается количество людей, работающих без оформления трудовых отношений или регистрации предпринимательства (неформальная занятость).

Государственный центр занятости (ГЦЗ) констатирует позитивные тенденции на рынке труда. Количество занятого населения в возрасте 15-70 лет в I полугодии 2019 года, по сравнению с I полугодием 2018 года, выросла на 202 тыс. человек и составила 16,5 млн. человек. Об этом ГЦЗ сообщает со ссылкой на данные Государственной службы статистики Украины.

Как отмечается, число работающих в теневой сфере сокращается и одновременно увеличивается число занятых официально. Количество граждан в возрасте 15-70 лет занятых в неформальном секторе экономики в I полугодии 2019 сократилась на 94 тыс. человек и составила 3,5 млн. человек. Удельный вес занятых в неформальном секторе уменьшилс с 21,8% до 21,0%. Среди видов экономической деятельности наиболее распространенной неформальная занятость была в сельском, лесном и рыбном хозяйствах (42%), в оптовой и розничной торговле, ремонте автотранспортных средств (18%), а также в строительстве (16%). Наиболее распространена неформальная занятость среди лиц в возрасте от 40 до 49 лет (в неформальном секторе по итогам первого полугодия были заняты 829,7 тыс. граждан).

«Показатель неформальной занятости - самый низкий за последние 10 лет», - заявляет директор ГЦЗ Ольга Макогон.

Уровень безработицы населения (по методологии МОТ) в возрасте 15-70 лет во всех регионах Украины сократился с 8,9% до 8,5%. В течение января-сентября 2019 количество работодателей, которые сотрудничали с центрами занятости, увеличилась на 3% и составило174 тысячи. На такой же процент увеличилось количество лиц, трудоустроенных при содействии государственной службы занятости. Количество вакансий в базе данных государственной службы занятости, по сравнению с январем-сентябрем 2018 года, увеличилась на 6% до 928 тыс. единиц.