Войти
Трамп вернул преференции по беспошлинной торговле с Украиной
официально
Трамп вернул преференции по беспошлинной торговле с Украиной
Зеленский приказал сократить расходы бюджета на содержание чиновников
госфинансы
Зеленский приказал сократить расходы бюджета на содержание чиновников

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

позиция
RSS

Эффективная судебная реформа невозможна без настоящей независимости судов, - эксперт

441
Эффективная судебная реформа невозможна без настоящей независимости судов, - эксперт

Без предоставления реальной независимости судам невозможно построение эффективной судебной системы в Украине.

Об этом заявил политический эксперт Тарас Семенюк, комментируя итоги международной конференции «Украина — Европа: диалог по вопросам правосудия», которая прошла в Страсбурге в помещении Европарламента 22 октября и на которой присутствовали депутаты Европарламента, украинские депутаты, а также украинские судьи.

«Судебная система должна быть независимой, поэтому реформа в украинской редакции собственно и должна привести к тому, что судьи будут независимыми, что они будут избираться на открытом конкурсе, не по назначению, не по своячеству, а согласно объективным правилам... При этом очевидно, что мы должны брать пример с успешных систем в странах, в которых уже сложились, но и не забывать о своей аутентичности, об индивидуальном подходе. Поэтому то, что произошло в Страсбурге, это позитив. Благодаря таким встречам мы можем обмениваться опытом, исправлять те перекосы, которые есть. Бывший президент Петр Порошенко начинал судебную реформу, но к ней слишком много вопросов. И не только касательно самой реформы, но и отношения власти к судебной системе. Власти, президенту, исполнительной власти нужно понять, что судебная система должна быть абсолютно независима. И только после этого понимания судебная реформа может быть качественной», — отметил он.

Эксперт считает, что встречи с украинскими судьями помогают европейцам лучше разобраться с тем, что происходит в Украине.

«Убежден, что европейцам есть чему поучиться и у нас тоже. Мы не дикари, которые ничего не имеют... У нас есть свои наработки, моменты, которыми можем поделиться. А то выглядит так, как будто мы постоянно что-то просим, что мы сами не можем до чего-то додуматься. Можем, но, возможно, нам не хватает какой-то смелости, желания... И здесь европейцы действительно могут нас многому научить», — отметил эксперт.

Тарас Семенюк позитивно относится к идее, чтобы украинские судьи более активно принимали участие в обсуждении судебной реформы, в том числе на международном уровне.

«Они должны принимать участие в таких коммуникациях. Это нужно делать, потому что обмен опытом всегда является положительным. Появляется определенная картина по поводу того, как там и как у нас, и куда нам расти лучше.... Судебная реформа это не только вопрос Верховной Рады. Кроме законодательной и исполнительной власти есть еще гражданское общество, экспертная среда... Симбиоз этих элементов и может родить эффективную судебную реформу», — полагает он.

Читайте также: США провели операцию по уничтожению главаря Исламского государства

Напомним, что конференция «Украина — Европа: диалог по вопросам правосудия» прошла 22 октября в Страсбурге в здании Европарламента.

На ней присутствовали евродепутаты Натан Хилл (Великобритания), Витольд Ващиковский (Польша), Ришард Чарнецкий (Польша), Виола фон Крамон-Таубадель (Германия), Михал Симецкий (Словакия), Мирослав Радаковский (Словакия), Петрас Австревичус (Литва), Юозас Олекас (Литва), Иварс Иябс (Латвия), Андрей Кубилюс (Литва) и Здзислав Марек Красноденбский (Польша), народные депутаты Украины — Алексей Жмеренецкий и Ирина Венедиктова, судьи — Павел Вовк, Владимир Колесниченко, Павел Горбасенко, правозащитники — Сергей Клец и Анна Свириденко, эксперт по привлечению инвестиций Тимур Чмерук, а также общественные активисты.

судебная реформа, Тарас Семенюк
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Воскресенье, 27 октября 2019
Суббота, 26 октября 2019
Пятница, 25 октября 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Андрей Ермолаев
Андрей Ермолаев
директор Института стратегических исследований «Новая Украина»

Когда большинство становится меньшинством?

Когда большинство становится меньшинством? Когда его последовательно превращают в молчащую массу. Сторонников мирного процесса, широкого компромисса, нового национального диалога - подавляющее большинство в Украине. И это было очевидно и после Майдана 2014, потому что благодаря сторонникам компромисса и мира победил Порошенко в первом туре.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Что нужно усовершенствовать в Программе Правительства

Программа действий Правительства должна стать рабочим документом для проведения экономической политики. Поэтому, кроме декларативных задач, в ней должно содержаться описание практических действий, порядок и сроки их внедрения. На мой взгляд, при общей стратегически правильной положительной направленности этого документа, в нем недостаточно именно тактических средств реализации стратегии, а в избытке слишком оптимистичных предположений и ожиданий.
Валерий Щербина
Валерий Щербина
аналитик ОО «Институт мониторинга ринка инфраструктуры»

Удержится ли на посту глава ГФС Киевской области Кавылин

Учитывая ход внедрения налоговой и таможенной реформы, можно с уверенностью сказать, что ликвидация ГФС и образование новой Государственной налоговой службы и Государственной таможенной службы поставила в сложное положение не налогоплательщиков, заинтересованных в максимальной прозрачности и открытости государственных органов, а укоренившихся, коррумпированных чиновников , «вросших» в свои кресла.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016