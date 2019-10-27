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США провели операцию по уничтожению главаря Исламского государства

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США провели операцию по уничтожению главаря Исламского государства

Источник агентства Reuters в вашингтонской администрации сообщил о том, что операция по ликвидации глава «Исламского государства» проводилась в минувшую субботу, однако он не смог сказать, чем она завершилась.

Ранее издание Newsweek сообщало, что приказ о спецоперации был отдан после того, как США получили информацию о том, что аль-Багдади скрывается в сирийской провинции Идлиб, на территории, контролируемой противниками Башара Асада. Предполагалось, что специальная команда прибыла туда на вертолетах. Военный источник журнала заявил, что в результате террорист был убит, а Белый дом получил доказательства того, что ликвидировали именно главаря ИГ.

По неподтвержденной информации спецназовцам не удалось убить Аль-Багдади, поскольку при начале штурма он привел в действие взрывное устройство. В результате погиб он сам и две его жены.

В Белом доме пообещали, что президент Дональд Трамп утром в воскресенье сделает официальное заявление, не сообщив при этом, на какую тему будет говорить глава государства.

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Летом 2017 года Министерство обороны России заявляло о том, что аль-Багдади был уничтожен при ударе российскими ВКС по предместьям Ракки, которая на тот момент считалась столицей ИГ. Позже появлялись сообщения о том, что главарь боевиков все еще жив, но долгое время этому не было подтверждения.

Однако в апреле 2018-го первый заместитель начальника Главного разведывательного управления Генштаба России вице-адмирал Игорь Костюков заявил, что аль-Багдади, скорее всего, находится в Ираке. Спустя несколько недель в интернете появилось видеообращение похожего на главу ИГ человека. В нем он упоминал события, произошедшие незадолго до выхода записи в эфир.

США, Исламское государство, Абу Бакр аль-Багдади
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