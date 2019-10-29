Средняя зарплата украинцев за год выросла на 18,2%

Средняя номинальная зарплата украинцев за сентябрь 2019 года на 18,2% больше той, которую они получили за сентябрь 2018 года.
Об этом сообщает Государственная служба статистики.
За сентябрь 2019 года средняя номинальная зарплата в Украине составила 10 687 грн, что на 18,% больше, чем за сентябрь 2018 года.
Наибольшую зарплату за прошлый месяц получили работники в сфере финансовой и страховой деятельности — в среднем 17 929 грн (на 12,4% больше, чем за сентябрь 2018 года). На втором месте по этому показателю отрасль информации и телекоммуникаций (17 072 грн, на 19,3% больше), на третьем — сфера государственного управления и обороны, обязательного социального страхования (15 140 грн, на 16,5% больше).
Наименьшие средние номинальные зарплаты за сентябрь 2019 года были в сфере временного размещения и организации питания (6 784 грн, на 13,2% больше, чем за сентябрь 2018 года), здравоохранения и предоставления социальной помощи (6 916 грн, на 20,7% больше), образования (8 439 грн, на 17,6% больше).
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