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В Украине в октябре зарегистрировали 18 случаев дифтерии

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В Украине в октябре зарегистрировали 18 случаев дифтерии

В течение октября в Украине зарегистрировано 18 случаев дифтерии, в целом с начала года зафиксировано 20 случаев заболевания дифтерией.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

«На 28 октября 2019 года в Украине зарегистрировано 20 случаев дифтерии, из них 18 — в течение октября. Пять случаев подтверждено лабораторно: в Луганской, Хмельницкой, Закарпатской, Тернопольской и Киевской областях», — говорится в сообщении.

В ЦОС сообщили, что по состоянию на 1 октября в Украине привито 59,5% детей в возрасте до одного года и 52,3% взрослых от числа, предусмотренного плановой вакцинацией. Всего за указанный период привито лишь 200 000 детей в возрасте до года и 1,5 млн взрослых.

Вакцинация от дифтерии осуществляется в 2 месяца (первая прививка), 4 месяца (вторая прививка), 6 месяцев (третья прививка). В 18 месяцев проводится ревакцинация.

Ревакцинацию против дифтерии и столбняка в 6 лет проводят анатоксином дифтерийно-столбнячным (далее — АДС), в 16 лет) — анатоксином дифтерийно-столбнячным с уменьшенным содержимым антигена (дальше — АДС-м).

Прививки детей до 7 лет с нарушением Календаря назначаются врачом из такого расчета, чтобы ребенок успел получить четырехкратную вакцинацию против коклюша до 6 лет 11 месяцев 29 дней. В случае невозможности получить 4 дозы вакцины против коклюша ребенком до 6 лет 11 месяцев 29 дней вводят столько доз, сколько ребенок успеет получить до исполнения им указанного возраста.

Детям старше 7 лет и взрослым, которые раньше не были привиты или не имеют данных относительно вакцинации, проводят прививку АДС-м троекратно. Ревакцинация детей в возрасте 15 −18 лет, которые получают прививки согласно этому Календарю, осуществляется с минимальным интервалом 3 года после последней прививки для профилактики дифтерии и столбняка.

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Первую плановую ревакцинацию взрослых по возрасту и эпидпоказаниям, которые ранее были привиты, проводят АДС-м в возрасте 26 лет с последующей плановой ревакцинацией через каждые 10 лет.

По состоянию на 1 октября 2019 года в Украине 1,8 млн доз вакцины АКДС, 141 тысяч доз АДС (не содержит кашлюкового компонента ) и 4,9 млн доз АДС-м.

прививки, дифтерия
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