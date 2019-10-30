На должность главы Госгеонедр осталось два претендента

Национальное агентство по вопросам государственной службы будет рекомендовать на замещение вакантной должности главы Государственной службы геологии и недр (Госгеонедр) исполнительного директора Ассоциации газодобывающих компаний (АГКУ) Романа Опимаха и экс-директора департамента стратегического развития «Полтавской газонефтяной компании» (ПГНК) Ярослава Погорелого.
Согласно записи с Youtube-канала Нацагентства, Опимах по результатам тестирований и собеседования набрал 16 баллов, Погорелый — 11,25 баллов.
На должность также претендовали Кристина Браиловская, Роман Сарамага, Сергей Попов и Евгений Кравчук.
Как сообщалось, Кабинет министров на заседании 25 сентября уволил главу Госгеонедр Олега Кирилюка, возглавлявшего данное ведомство с мая 2017 года с приставкой временно исполняющего обязанности и утвержденного в марте 2019 года предыдущим составом правительства в качестве главы службы.
До назначения по результатам конкурса нового руководителя Госгеонедр возглавляет директор департамента геологического контроля службы Вадима Гончаренко.
Премьер-министр Алексей Гончарук 23 октября заявил о намерении назначить новое руководство службы до 3 ноября.
Госгеонедр передана в подчинение Министерству энергетики и охраны окружающей среды.
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