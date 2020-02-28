Госгеонедра выставили на аукцион месторождений на 8 миллиардов

Государственная служба геологии и недр выставила на аукцион спецразрешения на 12 участков общей начальной стоимостью 7, 944 миллиарда гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Минэкоэнерго.
В частности, выставили лицензии на геологическое изучение и добычу с минеральными, лечебными, столовыми, подземными водами, песчаниками, песком, известняком, глиной, молибденовыми металлами.
В министерстве подчеркивают, что впервые среди лотов — участки, номинированные недропользователями.
«Это первые электронные торги, которые мы инициируем после ряда законодательных изменений и запуска Инвестиционного атласа. Среди предложений есть участки, отобранные специалистами Держгеонадр, а есть те, которые будущие участники аукционов номинировали самостоятельно — и это также впервые для Службы. Все желающие могут присоединиться к торгам и честно завоевать возможность разрабатывать тот или иной участок. Мы также упростили механизм участия в аукционах для иностранных бизнесменов: убрали необходимость регистрировать юридическое лицо в Украине для участия в аукционе», — рассказал глава Держгеонадр Роман Опимах.
Соответствующую информацию о участках опубликовали 27 февраля на сайте публичных закупок Prozorro.
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