ГПУ не получала из России запрос на экстрадицию Фукса

Генеральная прокуратура не получала запроса от России на экстрадицию олигарха Павла Фукса.

«В ГПУ запроса на экстрадицию Фукса нет», — сообщил УП собеседник в Генпрокуратур.

Напомним, 29 октября экс-нардеп и журналист Сергей Лещенко заявил, что Россия направила в Украину запрос об экстрадиции олигарха Павла Фукса.

Позже Лещенко заявил, что «информация о запросе России на экстрадицию Павла Фукса оказалась преждевременной» и принес извинения читателям и фигуранту расследования в России.

В октябре 2019 года полиция Москвы объявила в розыск по делу о мошенничестве владельца MosCityGroup и бизнесмена Павла Фукса.