Израиль закрыл свои посольства по всему миру

Израиль объявил о закрытии всех своих посольств и представительств по всему миру.
Об этом сообщило израильское консульство в Торонто в Twitter.
«Наше консульство и все израильские дипломатические миссии по всему миру будут закрыты в среду, 30 октября 2019 года, из-за трудового спора с Министерством финансов Израиля», — сообщили в дипмиссии.
Как сообщает 9tv, начиная с 1 ночи по иерусалимскому времени и до получения новых объявлений все дипломатические миссии Израиля будут закрыты для посетителей.
Причиной забастовки, объявленной рабочим комитетом Министерства иностранных дел и Министерства обороны Израиля, стало решение Министерства финансов Израиля сократить расходы израильских дипломатов и представителей по всему миру и попытаться применить новые правила отчетности задним числом.
Отмечается, что пока неизвестно, когда забастовка прекратится и израильские представительства вновь откроют свои двери.
Посольство Израиля в Украине также сообщило о закрытии дипломатической миссии в связи с решением Министерства финансов страны.
«Из-за решения Министерства финансов Израиля нарушить договоренности, которые были согласованы и подписаны генеральным директором Министерства финансов 21 июля 2019 года, и применить одностороннюю процедуру, меняющую протокол, который был в течение нескольких десятилетий, мы вынуждены закрыть дипломатическую миссию. Консульские услуги не будут предоставляться, и никто не будет иметь права въехать в посольство/консульство», — говорится в сообщении в Facebook.
В дипломатичном ведомстве добавили, что вынуждены принять такие меры, потому что «жизненным интересам государства Израиль нанесен ущерб».
«Израильские дипломаты обязаны постоянно пытаться усилить силу и стойкость Израиля. К сожалению, решение Министерства финансов не оставляет нам иного выбора, как принять вышеуказанные мероприятия, поскольку жизненным интересам государства Израиль нанесен ущерб. Мы надеемся, что этот кризис будет решен как можно быстрее», — подчеркивается в сообщении.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016