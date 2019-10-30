Израиль закрыл свои посольства по всему миру

Израиль объявил о закрытии всех своих посольств и представительств по всему миру.

Об этом сообщило израильское консульство в Торонто в Twitter.

«Наше консульство и все израильские дипломатические миссии по всему миру будут закрыты в среду, 30 октября 2019 года, из-за трудового спора с Министерством финансов Израиля», — сообщили в дипмиссии.

Как сообщает 9tv, начиная с 1 ночи по иерусалимскому времени и до получения новых объявлений все дипломатические миссии Израиля будут закрыты для посетителей.

Причиной забастовки, объявленной рабочим комитетом Министерства иностранных дел и Министерства обороны Израиля, стало решение Министерства финансов Израиля сократить расходы израильских дипломатов и представителей по всему миру и попытаться применить новые правила отчетности задним числом.

Отмечается, что пока неизвестно, когда забастовка прекратится и израильские представительства вновь откроют свои двери.

Посольство Израиля в Украине также сообщило о закрытии дипломатической миссии в связи с решением Министерства финансов страны.

«Из-за решения Министерства финансов Израиля нарушить договоренности, которые были согласованы и подписаны генеральным директором Министерства финансов 21 июля 2019 года, и применить одностороннюю процедуру, меняющую протокол, который был в течение нескольких десятилетий, мы вынуждены закрыть дипломатическую миссию. Консульские услуги не будут предоставляться, и никто не будет иметь права въехать в посольство/консульство», — говорится в сообщении в Facebook.

В дипломатичном ведомстве добавили, что вынуждены принять такие меры, потому что «жизненным интересам государства Израиль нанесен ущерб».

«Израильские дипломаты обязаны постоянно пытаться усилить силу и стойкость Израиля. К сожалению, решение Министерства финансов не оставляет нам иного выбора, как принять вышеуказанные мероприятия, поскольку жизненным интересам государства Израиль нанесен ущерб. Мы надеемся, что этот кризис будет решен как можно быстрее», — подчеркивается в сообщении.