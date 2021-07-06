Фирташ и Фукс не могут пользоваться счетами и продавать активы в Украине

После введения санкций украинские олигархи Дмитрий Фирташ и Павел Фукс не могут пользоваться своими счетами в Украине и продавать активы.

Об этом изданию Forbes заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, отвечая на вопрос о том, что именно предусматривают санкции, наложенные на бизнесменов.

«Фирташ и Фукс не могут продавать свои активы, пользоваться счетами в Украине. Однако мы не можем закрыть украинское предприятие только потому, что оно принадлежит Фирташу», — сообщил Данилов.

Он рассказал, что Фирташ получил одно из месторождений титановой отрасли в декабре 2004 года, в разгар «оранжевых» событий. «Это была одна из договоренностей, о которых обществу не рассказывали. Кто договаривался? Видимо, россияне просили передать месторождение Фирташу. Кого именно просили — мы разбираемся», — заверил глава Совбеза, добавив, что использование недр должно быть публичным и полученным законно.

Данилов также выразил удивление по поводу заявлений Фукса об отсутствии его связей с Российской Федерацией.

«Фукс находится под санкциями нашей страны. Точка. Если что-то было незаконным образом забрано, то ли недра, то ли земля, если люди не платят налоги за состояние, то их лишат этих вещей. Не понимаю, для чего он ходит по телеканалам и рассказывает ерунду об отсутствии связей с Россией. Он хочет сказать, что там против него нет производств? У нас демократическая страна — человек может говорить, что хочет, но надо думать, что говоришь. Всем бы советовал быть очень осторожными, когда говорят о моей жене, о моей семье», — заявил секретарь СНБО.

Как сообщалось, Совет национальной безопасности и обороны на заседании 18 июня принял решение ввести санкции против Дмитрия Фирташа и Павла Фукса.