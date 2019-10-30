Нефьодов уверяет, что не его решения Хорошковский не влияет

Глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов опроверг влияние Валерия Хорошковского на принятие решений в ведомстве.
Об этом он заявил во время отчета на заседании финансового комитета Верховной Рады, передает ЭП.
«За последний год я видел Хорошковского два раза, в некоторых органах власти. Я точно могу заверить, что Хорошковский не поддерживает со мной близких отношений, не общается со мной, и у меня не было с ним встречи один на один», — заявил Нефьодов.
Нефьодов также подчеркнул, что общался с Хорошковским и Анатолием Макаренко (бывший глава ГТС — Ред.) по поводу некоторых технологических моментов работы таможни.
«Я откровенно могу сказать, что спрашивал его (Хорошковского — Ред.), как и господина Макаренко, о том какие он использовал методы, и он мне дал технологический совет относительно специфики пересмотра рисков на топ-20 товаров», — прокомментировал глава таможни.
Нефьодов также опроверг возможность того, что Хорошковский влияет на работу таможни.
«Он точно не влияет сейчас на мои решения», — резюмировал Нефьодов.
Напомним, что с начала октября журналисты «Схем» смогли зафиксировать минимум два визита Валерия Хорошковского на Банковую.
Валерий Хорошковский — политик, бизнесмен, бывший владелец телеканала «Интер». Занимал должности министра экономики в правительстве Виктора Януковича, председателя Государственной таможенной службы при президентстве Виктора Ющенко, председателя Службы безопасности при Викторе Януковиче, министра финансов и первого вице-премьера в правительстве Николая Азарова.
Хорошковский покинул Украину в конце 2012 года. По данным СМИ, проживал в Монако.
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