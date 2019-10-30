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Нефьодов уверяет, что не его решения Хорошковский не влияет

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Нефьодов уверяет, что не его решения Хорошковский не влияет

Глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов опроверг влияние Валерия Хорошковского на принятие решений в ведомстве.

Об этом он заявил во время отчета на заседании финансового комитета Верховной Рады, передает ЭП.

«За последний год я видел Хорошковского два раза, в некоторых органах власти. Я точно могу заверить, что Хорошковский не поддерживает со мной близких отношений, не общается со мной, и у меня не было с ним встречи один на один», — заявил Нефьодов.

Нефьодов также подчеркнул, что общался с Хорошковским и Анатолием Макаренко (бывший глава ГТС — Ред.) по поводу некоторых технологических моментов работы таможни.

«Я откровенно могу сказать, что спрашивал его (Хорошковского — Ред.), как и господина Макаренко, о том какие он использовал методы, и он мне дал технологический совет относительно специфики пересмотра рисков на топ-20 товаров», — прокомментировал глава таможни.

Нефьодов также опроверг возможность того, что Хорошковский влияет на работу таможни.

«Он точно не влияет сейчас на мои решения», — резюмировал Нефьодов.

Напомним, что с начала октября журналисты «Схем» смогли зафиксировать минимум два визита Валерия Хорошковского на Банковую.

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Валерий Хорошковский — политик, бизнесмен, бывший владелец телеканала «Интер». Занимал должности министра экономики в правительстве Виктора Януковича, председателя Государственной таможенной службы при президентстве Виктора Ющенко, председателя Службы безопасности при Викторе Януковиче, министра финансов и первого вице-премьера в правительстве Николая Азарова.

Хорошковский покинул Украину в конце 2012 года. По данным СМИ, проживал в Монако.

Валерий Хорошковский, Максим Нефьодов
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Среда, 30 октября 2019
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