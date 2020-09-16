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Нефьодов пойдет под №1 в списке «Голоса» на выборах в Киевсовет

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Нефьодов пойдет под №1 в списке «Голоса» на выборах в Киевсовет

Бывший глава Государственной таможенной службы Украины Максим Нефьодов заявил, что будет баллотироваться на предстоящих местных выборах в Киевский городской совет от партии «Голос».

«... пора выйти за пределы зоны комфорта — я иду под № 1 на выборы в Киевсовет с командой Голос. Конечно, мне это очень комфортно, наконец, не быть госслужащим, но просто смотреть на то, как страна в очередной раз теряет возможности для прыжка вперед, нет сил ...», - написал Нефьодов на своей странице в соцсети Фейсбук в среду утром.

Он пояснил свое решение тем, что считает нужным посвящать часть жизни общественной деятельности, чтобы делать Украину лучше: «Окно возможностей в правительстве сейчас закрылось — вместо реформ в большинстве сфер даже не топтание на месте, а эрозия и отступление. Поэтому логично попробовать что-то изменить в городе, где я родился и живу. У меня нет недвижимости за рубежом или имений в закрытых коттеджных городках, я хожу пешком по улицам, стою в пробках, дышу этим воздухом и моюсь под „прекрасно очищенной“ водой из Днепра. Поэтому я, конечно, хочу, чтобы Киев реализовал свой потенциал и стал современным и комфортным для людей городом».

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Поясняя, почему он идет с командой партии «Голос», Нефьодов отметил, что эта политсила ближайшая к его взглядам — как экономическим, так и этическим.

«Это партия, которая выступает за модерн, а не за архаику, европейскую Украину, а не российское болото, за либеральную экономику, а не популизм и социалистическое прошлое. Это партия, которая если иногда и ошибается, то это честные ошибки, а не работа на олигархов или собственный карман. Это партия, которая ближе к принципам „партии“, а не лидерского проекта под конкретное лицо. Мы ведем в Киевсовет замечательную команду, где есть люди, которые своими руками строили компании, защищали Украину, лечили больных (и даже забросали мячи в корзину в NBA)», — написал он.

Киевсовет, местные выборы, Максим Нефьодов
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