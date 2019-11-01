В Украине еще в одном регионе зарегистрирована дифтерия

В Харьковской области бактериологическое исследование подтвердило наличие нетоксигенного штамма дифтерийной палочки у больного ангиной.

Об этом сообщает 1 ноября Центр общественного здоровья.

«Сегодня в 14:30 с Харьковской области поступило экстренное сообщение о бактериологическом выделении нетоксигенного штамма дифтерийной палочки у больного ангиной. Пациентка находится в стационаре и получает лечение антибиотиками. Сыворотка не вводилась в связи с выделением микроорганизма, который не производит токсин», — говорится в сообщении.

Как отмечается, эпидемиологи областного Центра осуществляют мероприятия по месту жительства и работы пациентки. Всего обследованы 27 человек.

В ЦОЗ также напомнили, что на 1 октября 2019 года в Украине привиты 59,5% детей в возрасте до одного года и 52,3% взрослых от количества, предусмотренного плановой вакцинацией. Всего за указанный период привиты только 200 тысяч детей в возрасте до года и 1,5 млн взрослых.

Как сообщалось, по состоянию на 1 ноября в Украине зарегистрирован 21 случай заболевания дифтерией.