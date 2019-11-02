В Минздраве уверяют, что ситуация с дифтерией под контролем

Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая заявляет, что эпидемии дифтерии в стране нет, а количества вакцин достаточно.
«Мы еще не говорим о серьезной эпидемии, ситуация с дифтерией под контролем. В прошлом году было 10 больных, а использовали 141 дозу сыворотки. Несколько сотен списали, потому что закончился срок годности. То есть 141 флакон — это и была потребность Украины в сыворотке», — сказала Скалецкая в интервью интернет-изданию «BBC.Украина», опубликованном в субботу утром.
По ее словам, в этом году в Украине уже есть 200 флаконов сыворотки, еще дополнительно 150 или 170 передадут международные организации в качестве гуманитарной помощи.
«Еще 100 тоже как помощь окажут посольства, в случае, если будет такая необходимость. То есть на самом деле мы можем рассчитывать на 450 флаконов сыворотки и этого количества лекарств достаточно», — подчеркнула министр.
Скалецкая подчеркнула, что лекарства распределены в регионах, и области обмениваются между собой.
«Была информация об отсутствии вакцин в некоторых районах Киевской области, но этот вопрос мы мониторим и контролируем. Я надеюсь, что в регионах мы будем видеть динамику увеличения вакцинации. Если ее не будет, дальше я уже буду говорить с губернаторами», — добавила она.
Как сообщалось, по состоянию на 28 октября 2019 в Украине зарегистрировано 20 случаев дифтерии, из них 18 в октябре.
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