Украинцы считают, что восстанавливать Донбасс должна Россия

Большинство украинцев считают, что оплачивать восстановление оккупированных территорий после деоккупации должна Россия, как страна-агрессор.
Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса о ситуации на Донбассе, которое провел Киевский международный институт социологии с 27 августа по 23 сентября, передает «Интерфакс-Украина».
Такого мнения придерживается 59,3% опрошенных украинцев, 32,9% считают, что это дело Украины, а 25,5% возлагают эту обязанность на олигархов.
Еще 16,9% респондентов считают, что восстановление этих территорий должно происходить за счет средств, экспроприированных у боевиков, 14,5% — за счет международных организаций, 10,8% — за собственные средства оккупированных территорий, 5,7% — за счет США, 4,6% — за средства ЕС, 1,7% — другое, а 8,7% затруднились ответить.
На вопрос респондентов, как они расценивают «ДНР» и «ЛНР», 20,8% ответили, что как террористические организации, 16,5% — как российскую оккупацию украинской территории, 15% — как псевдогосударственные образования, 14,6% — как марионетки Кремля, 13,5% — как реакцию народа на то, что происходило на Евромайдане, 3,8% — как независимые государства, 0,3% — другое, а 15,6% затруднились ответить.
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