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«Укрзализныця» намерена вдвое увеличить количество поездов Интерсити+

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«Укрзализныця» намерена вдвое увеличить количество поездов Интерсити+

«Укрзализныця» планирует вдвое увеличить количество поездов класса «Интерсити+», сообщила пресс-служба компании.

«Задача правительства на следующие пять лет: увеличить на 10 ед. количество подвижного состава, используемого на скоростных маршрутах. Таким образом, мы вдвое увеличим парк этих поездов и сможем предложить лучший сервис», — цитирует пресс-служба главу компании Евгения Кравцова.

Кроме того, он заявил, что в 2019 году «Укрзализныця» установила рекорд по выполнению капитально-восстановительного ремонта пассажирских вагонов.

«Мы смогли модернизировать около 200 пассажирских вагонов. Это рекорд за последние семь лет. В этом году планируем таким ремонтом обновить около 40 вагонов. Кроме того, до конца года получим первый произведенный в Украине дизель-поезд, который намерены поставить на маршрут в аэропорт «Борисполь», — добавил Кравцов.

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В настоящее время «Укрзализныця» имеет на балансе 10 скоростных межрегиональных электропоездов компании Hyundai Rotem (Южная Корея), два скоростных межрегиональных электропоезда производства ПАО «Крюковский вагоностроительный завод», два двухэтажных электропоезда компании Skoda Vagonka, 10 пассажирских вагонов улучшенной конструкции с эксплуатационной скоростью 160 км/ч производства Крюковского вагоностроительного завода.

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