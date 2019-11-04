СБУ заявила о принудительной вербовке украинцев в Крыму

Контрразведчики Службы безопасности Украины (СБУ) установили, что сотрудники Пограничного управления ФСБ РФ в Крыму заставляют украинских граждан, которые регулярно оккупированную территорию полуострова, давать согласие на конфиденциальное сотрудничество.
«Основная задача, которую ставит российская спецслужба, сбор информации в отношении сотрудников СБУ, пограничников и военнослужащих ВСУ, выполняющих задачи вблизи административной границы с Крымом», — сообщает пресс-центр СБУ в понедельник.
Отмечается, что подобные предложения прежде всего поступают гражданам Украины, которые трудоустроились на оккупированном полуострове и регулярно пересекают административную границу, а также частным перевозчикам.
«Кураторы требуют от них на конфиденциальной основе собирать разведданные. Информация используется российскими спецслужбами для вербовочных подходов к украинским военнослужащим и правоохранителям», — сказано в сообщении.
Так, сотрудники ФСБ РФ применяют в отношении украинских граждан шантаж, запугивание, физическое и психологическое давление, а также активно используют угрозы о вынесении постановления о запрете въезда на полуостров.
Кроме того, контрразведка также установила, что «самым рьяным вербовщиком украинских граждан» является сотрудник оперативно-розыскного отдела ПУ ФСБ РФ в Республике Крым Бататлов Алмаз Мубарякович, уроженец г.Баймак, Республика Башкортостан, РФ.
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