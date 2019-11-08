Сотрудник Госдепа рассказал в Конгрессе об атаке Луценко и «порохоботов» на посла Йованович

Заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент рассказал о «кампании лжи» против посла Мари Йованович со стороны личного адвоката американского президента Руди Джулиани и бывшего генпрокурора Юрия Луценко, к которой присоединились так называемые «порохоботы».
Об этом говорится в обнародованной стенограмме его показаний в Конгрессе.
«Эти двое нашли друг друга полезными», — сказал Кент о Луценко и Джулиани.
«Исходя из того, что я знаю, Юрий Луценко как генеральный прокурор поклялся отомстить и предоставил информацию Руди Джулиани в надежде, что он распространит ее и это приведет к ее (Мари Йованович) отзыву», — сказал Кент.
Он рассказал, что Луценко даже встречался наедине с Джулиани в Нью-Йорке, и его целью было «облить грязью» Йованович и самого Кента.
По его словам, «кампанию лжи» в отношении Йованович в основном вели Луценко и Джулиани, однако присоединились и так называемые «порохоботы».
Он охарактеризовал «порохоботов» как интернет-троллей, особенно активных в Facebook, действовавших в поддержку тогдашнего президента Порошенко и против людей, которые воспринимались как противники Порошенко.
«Раньше я упоминал о так называемых „порохоботах“, троллях в социальных сетях, активно поддерживавших Порошенко. Но за 10 дней до выборов, вместо того, чтобы атаковать Россию или его политических оппонентов, как они обычно делали, они нападали на посла Йованович и меня лично», — рассказал Кент.
Дипломат также добавил, что к отставке Йованович якобы были причастны директор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий и прокурор Константин Кулик.
Джордж Кент объяснил, что отношения между ГПУ и посольством США испортились осенью 2017 года. Тогда ГПУ задержала детективов НАБУ, которые вели расследование о «неправомерной» выдаче биометрических паспортов Государственной миграционной службой. Для посольства было важно расследование НАБУ, поскольку выданные паспорта использовались для получения американской визы.
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