Украина готова прекратить транзит газа из России

Украина готова прекратить транзит российского газа, так как подземных хранилищах страны «рекордное количество» запасов. Об этом в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV заявил глава Минэнерго Алексей Оржель.

«Если говорить о газе — а я являюсь непосредственным участником переговоров о подписании транзитного договора — мы готовы к остановке транспортировки по украинской территории», — сказал он.

По его словам, в хранилищах находится «рекордное количество газа» — 21,7 млрд куб. м. Оржель отметил, что Украина ни в коем случае не исключает подписание договора на транзит газа с Россией, так как получение за него средств является приоритетом для страны.

Министр рассказал, что Киев активно работает с партнерами из Европы, чтобы подписать договор с «Газпромом» по новым европейским правилам. По его словам, согласно этим принципам Украину «нельзя шантажировать». Он добавил, что если Киев обеспечивает бесперебойный транзит газа в Европу, то должна быть конкуренция и снижение цены для европейских потребителей.