Украина готова прекратить транзит газа из России

Украина готова прекратить транзит российского газа, так как подземных хранилищах страны «рекордное количество» запасов. Об этом в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV заявил глава Минэнерго Алексей Оржель.
«Если говорить о газе — а я являюсь непосредственным участником переговоров о подписании транзитного договора — мы готовы к остановке транспортировки по украинской территории», — сказал он.
По его словам, в хранилищах находится «рекордное количество газа» — 21,7 млрд куб. м. Оржель отметил, что Украина ни в коем случае не исключает подписание договора на транзит газа с Россией, так как получение за него средств является приоритетом для страны.
Министр рассказал, что Киев активно работает с партнерами из Европы, чтобы подписать договор с «Газпромом» по новым европейским правилам. По его словам, согласно этим принципам Украину «нельзя шантажировать». Он добавил, что если Киев обеспечивает бесперебойный транзит газа в Европу, то должна быть конкуренция и снижение цены для европейских потребителей.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016