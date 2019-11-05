Войти
Зеленский сменил главу Черкасской области
кадры
Зеленский сменил главу Черкасской области
Пристайко заявил о готовности Украины к встрече в «Нормандском формате»
мирный процесс
Пристайко заявил о готовности Украины к встрече в «Нормандском формате»

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

позиция
RSS

Украина готова прекратить транзит газа из России

1708
Украина готова прекратить транзит газа из России

Украина готова прекратить транзит российского газа, так как подземных хранилищах страны «рекордное количество» запасов. Об этом в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV заявил глава Минэнерго Алексей Оржель.

«Если говорить о газе — а я являюсь непосредственным участником переговоров о подписании транзитного договора — мы готовы к остановке транспортировки по украинской территории», — сказал он.

По его словам, в хранилищах находится «рекордное количество газа» — 21,7 млрд куб. м. Оржель отметил, что Украина ни в коем случае не исключает подписание договора на транзит газа с Россией, так как получение за него средств является приоритетом для страны.

Читайте также: В Кабмине рассматривают два варианта двойного гражданства

Министр рассказал, что Киев активно работает с партнерами из Европы, чтобы подписать договор с «Газпромом» по новым европейским правилам. По его словам, согласно этим принципам Украину «нельзя шантажировать». Он добавил, что если Киев обеспечивает бесперебойный транзит газа в Европу, то должна быть конкуренция и снижение цены для европейских потребителей.

транзит газа, Алексей Оржель
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 5 ноября 2019
Понедельник, 4 ноября 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Виктор Небоженко
Виктор Небоженко
политолог

Что сильнее – смех над политиком или страх перед ним?

Неважно, кто кому «выбил зуб» в Офисе президента Зеленского – Глава Офиса президента Богдан или начальник СБУ Боканов. Это неудивительно, ведь здание на Банковой 11 – загаженное, коррумпированное и погружено в вечные политические интриги. Там любой человек превращается в политического урода. Неприятно другое, то что общественное мнение и СМИ сразу же поверило в эту «драку». И не потому, что оно такое наивное и ждет сенсаций вместо серьезной работы наших новых политиков. А потому, что уже не надеется, не верит нынешней власти, смеется с нее, а соответственно, не боится ее.
Нуриэль Рубини
Нуриэль Рубини
профессор экономики Нью-Йоркского университета

Соблазн и пределы политики монетизированного бюджетного дефицита

Над состоявшимся в октябре ежегодным собранием Международного валютного фонда висела туча уныния. На фоне синхронного замедления темпов роста в мировой экономике целый ряд внезапных событий может вызвать откровенную рецессию. Из-за чего она может произойти?
Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

«Крест» украинской экономики

Дальнейшая динамика обменного курса полностью зависит от поведения спекулянтов-нерезидентов. Если, по какой-либо причине, они захотят зафиксировать свою прибыль (например, вероятный мировой финансовый кризис, или ухудшение внешнеэкономической конъюнктуры, или политическая нестабильность в Украине) и начнут выводить валюту из Украины – произойдет резкая девальвация гривны.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016