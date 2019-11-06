Зеленский направился в Харьков

Президент Украины Владимир Зеленский в среду утром отбыл с рабочей поездкой в Харьковскую область, сообщает его пресс-служба.

«В Харькове глава государства ознакомится с производственными мощностями ГП «Завод имени В. А. Малышева», — сообщается на сайте президента.

Кроме того, Зеленский примет участие в рабочем совещании по проблемным вопросам деятельности ГК «Укроборонпром» и представит нового главу Харьковской областной государственной администрации.

Как сообщалось, 21 октября Кабинет министров Украины согласовал назначение на должность главы Харьковской ОГА Алексея Кучера.

Кучер — бывший адвокат, а ныне — нардеп-мажоритарщик от партии «Слуга народа».