В Кабмине решили сократить Государственную службу статистики

Кабинет министров принял решение сократить 1770 должностей в Государственной службе статистики. Об этом на своей странице в Фейсбук написал министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

«Мы приняли непростое решение сократить 1770 должностей в Государственной службе статистики. Также будут освобождены и переданы в аренду или на приватизацию 281 объект недвижимости», — отметил он.

Дубилет рассказал, что оптимизация проводится за счет сокращения подразделений районного уровня. С учетом того, что большинство отчетов, которые компании подают в Госстат, подаются в электронном виде, поддержка этих подразделений стала нецелесообразной.

«Часть функций, которые выполняли районные подразделения, будут переданы на областной уровень. Кроме этого, мы планируем упростить отчеты, представляемые в Госстат, и уменьшить их количество», — написал он.

«Хотел бы обратиться отдельно к сотрудникам, которые попали под это сокращение. Нам очень жаль, что нам пришлось пойти на эти меры, но мы вынуждены это сделать, чтобы перезапустить экономику Украины. Я очень надеюсь, что вы сможете найти в этой новой экономике свое место. Мы будем над этим работать вместе с обновленной службой занятости и многими другими сторонами», — пообещал чиновник.