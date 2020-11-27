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Зеленский назначил губернаторов Одесской и Харьковской областей

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Зеленский назначил губернаторов Одесской и Харьковской областей

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Сергея Гриневецкого главой Одесской областной государственной администрации.

Как сообщает пресс-служба главы государства, соответствующий указ № 520/2020 президент подписал 27 ноября.

«Вручая служебное удостоверение во время встречи в Офисе президента, Владимир Зеленский выразил надежду, что область будет развиваться, поскольку она является родной для Сергея Гриневецкого, и он как никто знает все вопросы и потребности края», — сказано в сообщении.

Сергей Гриневецкий родился в 1957 году в селе Лужанка Тарутинского района Одесской области. В 1979 году окончил Одесский технологический институт холодильной промышленности (инженер-механик). В 1985 году — Украинскую сельскохозяйственную академию, факультет «Механизация сельского хозяйства».

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Был народным депутатом Украины VI и VII созывов, депутат Одесского областного совета с ноября 2020 года, был главой Одесской ОГА в 1998-2005 годах.

Также президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Харьковской областной государственной администрации Айну Тимчук.

Моответствующий указ № 522/2020 Зеленский подписал 27 ноября.

Во время встречи в Офисе президента Зеленский вручил Тимчук служебное удостоверение и пожелал успехов в работе на посту. Президент выразил надежду, что регион достигнет новых ступеней развития.

Айна Тимчук родилась в 1973 году в Днепропетровске (ныне Днепр). В 1995-м окончила Днепропетровский государственный университет по специальности «Управление трудовыми ресурсами», а в 2004 году — Днепропетровский региональный институт государственного управления Национальной академии государственного управления при президенте Украины по специальности «Государственное управление».

В 1997-2000 годах работала в исполкоме Днепропетровского городского совета. С 2003 по 2006 год — заместитель председателя Днепропетровского областного совета. Депутат Днепропетровского облсовета V созыва. В 2010-2014гг — заместитель Харьковского городского головы. В разные годы была заместителем главы Днепропетровской облгосадминистрации, до назначения на должность главой Харьковской ОГА работала руководителем аппарата Днепропетровской облгосадминистрации.

Одесская ОГА, Харьковская ОГА, Владимир Зеленский, Сергей Гриневецкий, Айна Тимчук
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