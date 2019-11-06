ЕБРР дал свой прогноз роста экономики Украины в 2020 году

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) улучшил ожидания роста экономики в 2019 году с 2,5% до 3,3%, а также с 3% до 3,5% в 2020 году.
Об этом свидетельствует прогноз банка, сообщает Интерфакс-Украина.
«Рост ВВП страны останется на уровне 3,3% в 2019, как и в прошлом году, и несколько ускорится до 3,5% в 2020-м», — указывается в пресс-релизе банка.
Украинская экономика остается стойкой к политическим факторам, но темпы роста все еще скромные, отмечает ЕБРР.
При этом ЕБРР подчеркивает решающее значение для макроэкономической стабильности заключения соглашение о новой программе МВФ, поскольку в 2020-2021 годах Украину ожидают крупные выплаты по государственному долгу.
Напомним, что Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства по консервативным оценкам предусматривает рост ВВП в 2020 году на 3,7%, по оптимистичным — 4,8%.
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