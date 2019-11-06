Новая власть уже тоже хочет переименовать УПЦ

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский считает, что было бы честно, если бы религиозные организации в своем названии указывали, к какому религиозному центру принадлежат.
Об этом он сказал интервью РИСУ.
«И мы понимаем, что центр влияния на украинскую православную церковь Московского патриархата находится в России, в Москве. Конечно, Украина должна каким-то образом учитывать это. И я считаю, что принцип, что церковь должна внести в свое название идентификацию, что она относится к Русской Православной Церкви — это понятная норма, которая просто определяет, кто есть кто. Все должны понимать, что центр влияния на Украинскую православную церковь Московского патриархата находится в Москве — через тот же Синод », - сказал Бородянский.
В то же время, отметил он, здесь есть нюанс, что страна начала вмешиваться в такие элементы как название — это не очень правильно. Но министр считает, что в период войны, в период агрессии против Украины, когда происходят события на Востоке, и когда у нас оккупировали Крым, это нормально, когда страна обозначает, кто есть кто.
«И мне кажется, что (такие требования — ред.) нельзя в этом контексте считать вмешательством. Чтобы люди могли осознанно выбирать. Государство же ничего не делало, оно просто сказало: давайте обозначим. Все. Свобода вероисповедания остается, но давайте обозначим, кто есть кто на этой территории. Я не вижу в этом никаких проблем », - подчеркнул министр.
Напомним, Верховная Рада Украины на пленарном заседании 20 декабря 2018 года приняла в целом закон, обязывающий Украинскую православную церковь в своем названии указать принадлежность к Русской православной церкви (РПЦ).
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