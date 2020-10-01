ЕБРР ухудшил прогноз ВВП Украины в 2020 и 2021

Реальный валовый внутренний продукт (ВВП) Украины в 2020 году сократится на 5,5%, в следующем году его рост составит 3%, такой ухудшенный обновленный прогноз обнародовал Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в четверг.

«Риски снижения остаются значительными, отражая неуверенность в отношении будущего социального дистанцирования, а также выполнения обязательств по проведению политических и структурных реформ в чрезвычайно сложное время», — отмечает банк.

В мае ЕБРР ожидал спада ВВП Украины в этом году на 4,5% и восстановления в следующем на 5%.

Он указывает, что пандемия COVID-19 обострила структурные недостатки украинской экономики, привела к спаду и резкому сокращению инвестиций в большинство секторов страны.

«Несмотря на сложные условия, надежная денежно-кредитная политика сохранила макроэкономическую стабильность, а новая программа МВФ, согласованная в разгар пандемии, еще больше стабилизировала ожидания и привлекли существенное финансирование от официального сектора и частных инвесторов», — подчеркнул ЕБРР.

Банк напомнил, что в первом квартале 2020 года экономика Украины сократилась на 1,3%, во втором — на 11,4%, а в целом в первом полугодии спад составил 6,4% после роста на 3,2% в прошлом году.

Согласно оценкам ЕБРР, по итогам следующего года реальный ВВП будет все еще на 1,6% меньше докоронакризисного уровня, а вернуться к нему в расчете на душу населения он сможет лишь в четвертом квартале 2022 года.

В целом, по оценкам банка, объем ВВП в регионах его работы (от Центральной и Восточной Европы до Средней Азии, Ближнего Востока и Северной Африки) сократится в этом году на 3,9%, а в 2021 году восстановится на 3,6%. По сравнению с майским прогнозом показатель текущего года ухудшен на 0,4 процентных пункта (п.п.), следующего — на 1,2 п.п.

При этом ЕБРР указывает, что его прогнозы содержат существенный элемент неопределенности; а их достоверность в некоторой степени зависит от точности расчетов будущих темпов роста, которые были сделаны ранее, в первой половине 2020 года.

«Заметную роль может сыграть и то, пойдут ли правительства на повторное введение режима самоизоляции, и как население будет реагировать на дальнейшее распространение вируса — например, добровольным соблюдением социальной дистанции», — говорится в отчете.

В докладе указывается, что ряд секторов, в частности туризм, рискует понести долговременный ущерб, однако другие отрасли, такие как розничная интернет-торговля, могут выиграть от ускорения цифровизации.

ЕБРР также отмечает, что спад экономики в текущем году, вероятно, будет наиболее выраженным в странах, которые особенно сильно зависят от внешних источников дохода. К ним относятся Албания, Греция, Кипр, Хорватия и Черногория, для которых в этом году оказалась потерянной большая часть туристического сезона.

Правительство Украины прогнозирует спад экономики на 4,8% в этом году и ее восстановление на 4,6% в следующем.

Нацбанк Украины ожидал спада в этом году на 6%, однако допускает некоторое улучшение своего прогноза до 5%. По его оценкам, в следующем году ВВП страны может вырасти на 4%.