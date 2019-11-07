Авиакомпания «Мотор Сич» отменяет большинство рейсов из Киева в Одессу и Львов, сосредотачиваясь на полетах из Запорожья в Киев и в Минск.

Согласно информации на странице авиакомпании в Facebook, в Киев рейсы будут выполняться дважды в день, в Минск — четыре раза в неделю.

Как уточнили агентству «Интерфакс-Украина» в авиакомпании, рейсы из Киева в Одессу и Львов отменены с 9 ноября по 20 декабря. При этом количество рейсов из Запорожья в Киев и Минск удваивается.

Авиакомпания «Мотор Сич» является структурным подразделением ПАО «Мотор Сич» (Запорожье) — предприятие по разработке, производству, ремонту и обслуживанию авиационных газотурбинных двигателей для самолетов и вертолетов, а также промышленных газотурбинных установок.

В настоящее время авиакомпания оперирует флотом из девяти самолетов, осуществляя регулярные пассажирские международные и внутренние рейсы, пассажирские и грузовые чартерные рейсы, а также специальные рейсы, обеспечивающие деятельность главного предприятия.

Базовым аэропортом авиакомпании является международный аэропорт «Запорожье».