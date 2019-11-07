Авиакомпания «Мотор Сич» отменяет большинство рейсов из Киева в Одессу и Львов, сосредотачиваясь на полетах из Запорожья в Киев и в Минск.
Согласно информации на странице авиакомпании в Facebook, в Киев рейсы будут выполняться дважды в день, в Минск — четыре раза в неделю.
Как уточнили агентству «Интерфакс-Украина» в авиакомпании, рейсы из Киева в Одессу и Львов отменены с 9 ноября по 20 декабря. При этом количество рейсов из Запорожья в Киев и Минск удваивается.
Авиакомпания «Мотор Сич» является структурным подразделением ПАО «Мотор Сич» (Запорожье) — предприятие по разработке, производству, ремонту и обслуживанию авиационных газотурбинных двигателей для самолетов и вертолетов, а также промышленных газотурбинных установок.
В настоящее время авиакомпания оперирует флотом из девяти самолетов, осуществляя регулярные пассажирские международные и внутренние рейсы, пассажирские и грузовые чартерные рейсы, а также специальные рейсы, обеспечивающие деятельность главного предприятия.
Базовым аэропортом авиакомпании является международный аэропорт «Запорожье».
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016