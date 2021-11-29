Китайский инвестор «Мотор Сич» требует с Украины $4,5 млрд

Китайская компания Skyrizon, инвестор украинского производителя авиадвигателей «Мотор Сич», через арбитражный суд в Гааге потребовала от Украины компенсации в размере $4,5 млрд за нарушения инвестиционного соглашения между двумя странами. Об этом сообщает англоязычная Global Times, подразделение официальной газеты компартии Китая «Жэньминь жибао».
Skyrizon считает, что китайские инвесторы понесли значительные убытки из-за продолжавшегося пять лет спора о покупке доли в украинской компании.
В 2016 году китайские инвесторы намеревались купить 56% акций «Мотор Сич», но Антимонопольный комитет Украины не согласовал сделку. В августе 2019-го Skyrizon и Xinwei Group приобрели более 50% акций «Мотор Сич». В августе 2020 года прокуратура Украины арестовала акции компании после объявления о подаче заявки китайскими инвесторами и группой DCH о покупке доли в ней.
Против планов китайских компаний по приобретению «Мотор Сич» высказывались власти США.
В марте 2021 года украинские власти национализировали «Мотор Сич».
В январе Минторг США внес Skyrizon в список «военных конечных пользователей» (Military End-User List) — физических и юридических лиц, которые напрямую или опосредованно участвуют в производстве иностранной военной техники. В отношении таких компаний в Соединенных Штатах действуют дополнительные экспортные ограничения. По версии американских властей, Skyrizon «может разрабатывать, производить или эксплуатировать военную технику, например двигатели военных самолетов». Вслед за Вашингтоном санкции против инвестиционной компании ввел Киев. В украинский санкционный список попали еще три компании и одно физлицо, участвовавшие в приобретении акций «Мотор Сич».
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