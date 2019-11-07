Россию могут отстранить от Олимпиады в Токио

Журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт написал в своем Twitter, что против России могут быть применены санкции за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории. По его словам, не исключено отстранение этой страны от участия в Олимпиаде-2020. Зеппельт ссылается на источники, близкие к Всемирному антидопинговому агентству (WADA).

«В деле о возможной фальсификации данных Московской антидопинговой лаборатории появились новые отягчающие обстоятельства. Если в ближайшие дни информация подтвердится, против России могут быть применены самые жесткие санкции. Вплоть до отстранения от участия в Олимпиаде», — написал журналист.

В сентябре WADA запустило процедуру признания Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не соответствующим кодексу организации. У экспертов возникли подозрения, что российская сторона манипулировала данными Московской лаборатории.

Россия получила от WADA три недели, чтобы ответить на 31 вопрос о взятых в столичной лаборатории допинг-пробах. В октябре агентство объявило о получении ответов от Министерства спорта России.

По словам министра спорта РФ Павла Колобкова, изменения в базе данных Московской антидопинговой лаборатории были связаны с техническими вопросами. Он заявил, что в ближайшее время российская сторона разъяснит экспертам WADA все спорные моменты.

Главный менеджер по коммуникациям WADA Джеймс Фитцджеральд заявил, что организация вынесет решение о статусе РУСАДА до конца года. Исполнительный комитет агентства будет исходить из рекомендаций комиссии по соответствию, которые появятся до конца ноября.

На этой неделе Зеппельт написал в Twitter, что Россия ответила не на все вопросы WADA. По его информации, без ответа осталось более четверти из них (8 из 31).

Позднее WADA опровергло заявление Зеппельта. По словам главы комитета по соответствию WADA Джонатана Тэйлора, агентство получило ответы на все без исключения вопросы.

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков ранее не исключал, что дисквалификация РУСАДА приведет к отстранению российских спортсменов от участия в Олимпиаде-2020. Игры пройдут следующим летом в Токио.