Войти
Аваков анонсировал следующий этап разведение сил на Донбассе
мирный процесс
Аваков анонсировал следующий этап разведение сил на Донбассе
Трамп обвинил демократов в тоталитаризме и предрек депрессию
позиция
Трамп обвинил демократов в тоталитаризме и предрек депрессию

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

Россию могут отстранить от Олимпиады в Токио

205
Россию могут отстранить от Олимпиады в Токио

Журналист немецкого телеканала ARD Хайо Зеппельт написал в своем Twitter, что против России могут быть применены санкции за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории. По его словам, не исключено отстранение этой страны от участия в Олимпиаде-2020. Зеппельт ссылается на источники, близкие к Всемирному антидопинговому агентству (WADA).

«В деле о возможной фальсификации данных Московской антидопинговой лаборатории появились новые отягчающие обстоятельства. Если в ближайшие дни информация подтвердится, против России могут быть применены самые жесткие санкции. Вплоть до отстранения от участия в Олимпиаде», — написал журналист.

В сентябре WADA запустило процедуру признания Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не соответствующим кодексу организации. У экспертов возникли подозрения, что российская сторона манипулировала данными Московской лаборатории.

Россия получила от WADA три недели, чтобы ответить на 31 вопрос о взятых в столичной лаборатории допинг-пробах. В октябре агентство объявило о получении ответов от Министерства спорта России.

По словам министра спорта РФ Павла Колобкова, изменения в базе данных Московской антидопинговой лаборатории были связаны с техническими вопросами. Он заявил, что в ближайшее время российская сторона разъяснит экспертам WADA все спорные моменты.

Главный менеджер по коммуникациям WADA Джеймс Фитцджеральд заявил, что организация вынесет решение о статусе РУСАДА до конца года. Исполнительный комитет агентства будет исходить из рекомендаций комиссии по соответствию, которые появятся до конца ноября.

На этой неделе Зеппельт написал в Twitter, что Россия ответила не на все вопросы WADA. По его информации, без ответа осталось более четверти из них (8 из 31).

Позднее WADA опровергло заявление Зеппельта. По словам главы комитета по соответствию WADA Джонатана Тэйлора, агентство получило ответы на все без исключения вопросы.

Читайте также: У Зеленского считают Порошенко виновником войны на Донбассе, - Тейлор

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков ранее не исключал, что дисквалификация РУСАДА приведет к отстранению российских спортсменов от участия в Олимпиаде-2020. Игры пройдут следующим летом в Токио.

Россия, допинг, Олимпиада-2020
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 7 ноября 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Виктор Небоженко
Виктор Небоженко
политолог

Что сильнее – смех над политиком или страх перед ним?

Неважно, кто кому «выбил зуб» в Офисе президента Зеленского – Глава Офиса президента Богдан или начальник СБУ Боканов. Это неудивительно, ведь здание на Банковой 11 – загаженное, коррумпированное и погружено в вечные политические интриги. Там любой человек превращается в политического урода. Неприятно другое, то что общественное мнение и СМИ сразу же поверило в эту «драку». И не потому, что оно такое наивное и ждет сенсаций вместо серьезной работы наших новых политиков. А потому, что уже не надеется, не верит нынешней власти, смеется с нее, а соответственно, не боится ее.
Нуриэль Рубини
Нуриэль Рубини
профессор экономики Нью-Йоркского университета

Соблазн и пределы политики монетизированного бюджетного дефицита

Над состоявшимся в октябре ежегодным собранием Международного валютного фонда висела туча уныния. На фоне синхронного замедления темпов роста в мировой экономике целый ряд внезапных событий может вызвать откровенную рецессию. Из-за чего она может произойти?
Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

«Крест» украинской экономики

Дальнейшая динамика обменного курса полностью зависит от поведения спекулянтов-нерезидентов. Если, по какой-либо причине, они захотят зафиксировать свою прибыль (например, вероятный мировой финансовый кризис, или ухудшение внешнеэкономической конъюнктуры, или политическая нестабильность в Украине) и начнут выводить валюту из Украины – произойдет резкая девальвация гривны.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016