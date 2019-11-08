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Самые богатые люди мира потеряли в 2018 году $8,5 трлн

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Самые богатые люди мира потеряли в 2018 году $8,5 трлн

Суммарное состояние миллиардеров на планете сократилось за 2018 год на $8,5 трлн после пяти лет неуклонного роста. Причинами послужили сильный доллар и волатильность фондовых рынков. Об этом говорится в опубликованном в пятницу докладе швейцарского банка UBS и международной сети консалтинговых компаний PricewaterhouseCoopers (PwC).

Отмечается, что «из-за сильного доллара и волатильности фондовых рынков состояние миллиардеров уменьшилось на $8,5 трлн после пяти лет роста».

Вместе с тем подчеркивается, что ситуация в различных регионах мира неодинаковая. В Азии зарегистрировано сокращение богатства миллиардеров «после пяти лет существенного роста, в течение которых их состояние выросло в четыре раза». В то же время в Северной и Южной Америке оно несколько выросло за минувший год.

В целом, несмотря на прошлогоднюю общемировую коррекцию, суммарное состояние миллиардеров сейчас более чем на треть (34,5%) превышает показатели пятилетней давности, констатируют авторы исследования. В частности, американские миллиардеры, чьи деловые интересы лежат в секторе технологий, в минувшем году добились больших успехов, чем предприниматели, работающие в других областях экономики, указывают авторы доклада.

За минувшие пять лет в мире на 46% выросло число женщин-миллиардеров.

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Как заявил, комментируя публикацию доклада, один из топ-менеджеров UBS Йозеф Стадлер, «бум миллиардеров последних пяти лет сейчас переживает естественную коррекцию». «Более сильный доллар в сочетании с большей неопределенностью на фондовых рынках в обстановке жесткой геополитической окружающей среды создал условия для этого падения», — констатировал он. «Вместе с тем ясно, что бизнес миллиардеров продолжает процветать, — пояснил Стадлер. — Миллиардеры создают и управляют бизнесом, который превосходит по эффективности фондовые рынки».

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