Асад назвал Эрдогана врагом Сирии

Пока турецкие войска «оккупируют» территорию Сирии, встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом не возможна, поскольку он враг страны. Об этом заявил сирийский лидер Башар Асад в интервью телеканалу RT.
На вопрос журналиста, рассматривает ли он возможность провести встречу с Эрдоганом, Асад ответил отрицательно.
«Я не думаю, что тот, кто оккупирует ваши земли, будет в приоритете для встреч», — пояснил он.
В то же время он отметил, что не считает турок врагами. «Турецкий народ — это соседи, у нас общая история, и мы не можем сделать их нашими врагами. Враг — это Эрдоган, его политика», — заключил сирийский лидер.
Он сообщил, что не против переговоров с Анкарой и напомнил, что Сирия и Турция при участии России уже проводили трехсторонние встречи по вопросам безопасности.
Турецкая военная операция «Источник мира» против курдских группировок в Сирии началась 9 октября. На встрече Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана 22 октября лидеры стран договорились о приостановке активной фазы боевых действий. В соответствии с договоренностями, под контролем турецкой армии остались занятые ей территории, курдские отряды отошли от границы, а Россия и Турция начали совместное патрулирование сирийско-турецкой границы.
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