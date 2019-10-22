Президент Сирии назвал своего турецкого коллегу вором

Президент Сирии Башар Асад назвал турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана вором. Такое заявление он сделал во время посещения северных регионов Сирии, сообщает SANA.

Асад встретился с военнослужащими сирийской армии линии фронта в городе Элдь-Хбейт в провинции Идлиб.

«Эрдоган — вор, укравший фабрики, пшеницу, масло, а сейчас он ворует земли», — заявил президент. Он подчеркнул, что Сирии важны все ее провинции, но те, где сейчас идут боевые действия, являются приоритетными.

Также Асад призвал стоять друг за друга, когда на сирийцев нападают и крадут имущество.

Напомним, что военная операция «Источник мира» была начата Анкарой 9 октября. Турция вошла на населенный курдами север Сирии с целью выдавить их за пределы 30-километровой зоны безопасности вдоль сирийско-турецкой границы. Действия Эрдогана осудили США, Лига арабских государств и страны Европы.

17 октября США и Турция договорились о временном прекращении операции на 120 часов. За это время курды должны покинуть северные территории Сирии.