Бывшего начальника ЮЗЖД Кривопишина уличили в растрате 50 миллионов

Служба безопасности разоблачила бывшего чиновника одного из региональных филиалов «Укрзализныци» на хищении более 50 млн гривен.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
В ведомстве фамилии должностного лица не называют, однако по данным «Украинской правды», речь идет о экс-начальнике Юго-Западной железной дороги Алексее Кривопишине, которого отстранили еще в 2015 году.
«Бывший руководитель одного из региональных филиалов Укрзализныци инициировал вопрос передачи в аренду имущества акционерного общества по заниженной процентной ставке. Он, в частности, сдал часть помещений гостиницы „Экспресс“ в Шевченковском районе Киева. Действия экс-руководителя привели к нанесению экономического ущерба государству», — отмечают в ведомстве.
Подверкивается, что сейчас документируются и другие факты противоправной деятельности злоумышленника.
Кривопишину объявили подозрение в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) УК.
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