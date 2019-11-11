Бывшего начальника ЮЗЖД Кривопишина уличили в растрате 50 миллионов

Служба безопасности разоблачила бывшего чиновника одного из региональных филиалов «Укрзализныци» на хищении более 50 млн гривен.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

В ведомстве фамилии должностного лица не называют, однако по данным «Украинской правды», речь идет о экс-начальнике Юго-Западной железной дороги Алексее Кривопишине, которого отстранили еще в 2015 году.

«Бывший руководитель одного из региональных филиалов Укрзализныци инициировал вопрос передачи в аренду имущества акционерного общества по заниженной процентной ставке. Он, в частности, сдал часть помещений гостиницы „Экспресс“ в Шевченковском районе Киева. Действия экс-руководителя привели к нанесению экономического ущерба государству», — отмечают в ведомстве.

Подверкивается, что сейчас документируются и другие факты противоправной деятельности злоумышленника.

Кривопишину объявили подозрение в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) УК.