Соратники главы Минэнерго США получили в Украине контракт после поездки того на инаугурацию Зеленского

Компания, руководство которой связано с главой Минэнерго США Риком Перри, заключила потенциально выгодную сделку по разведке нефти и газа после того, как один из соратников министра стал советником украинского президента Владимира Зеленского, сообщает Associated Press со ссылкой на документы, оказавшиеся в распоряжении агентства.

Компания получила контракт через месяц после того, как Перри посетил церемонию инаугурации Владимира Зеленского. В ходе своего визита министр якобы передал президенту Украины список людей, которых рекомендовал в качестве советников по энергетике, пишет AP. Одним из был Майкл Блейзер, президент инвестиционной компании SigmaBleyzer.

Спустя неделю после инаугурации Блейзер и его партнер Алекс Крэнберг подали заявку на освоение Варвинского месторождения в Черниговской области Украины. По данным AP, они предложили меньше, чем их единственные конкуренты, однако их совместное предприятие Ukrainian Energy получило контракт на 50 лет.

Согласно документам, на которые ссылается агентство, комиссия объяснила выбор Ukrainian Energy финансовыми и техническими возможностями компании.

Представитель Перри заявила агентству, что министр защищает американскую энергетику по всему миру, а не только на Украине. Она отметила, что он не защищает интересы конкретных лиц или компаний. По словам Блейзера, Перри не играл никакой роли в получении контракта на разведку нефти и газа.

Блейзер — давний соратник Перри, а Крэнберг — один из спонсоров Республиканской партии США, в ходе предвыборной гонки в 2016 году он предоставил Перри свой личный самолет.