Хорватия назвала сроки перехода на евро

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович заявил, что стратегическая цель страны — выполнить необходимые критерии и ввести евро к концу следующего срока правительства.
Как сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Reuters, об этом Пленкович сказал на экономической конференции во вторник.
Ранее в этом году Хорватия направила Европейскому центральному банку письмо о намерениях присоединиться к механизму валютного курса ЕС (ERM-2) — следующим шагом после этого является переход на евро.
«Мы планируем присоединиться к ERM-2 во второй половине 2020 года, там мы планируем провести от двух с половиной до трех лет. Тогда переход на евро может произойти самое раннее в 2023 году или в начале 2024-го», — сказал Пленкович.
Он сказал, что одними из основных преимуществ для Хорватии от введения евро будет устранение валютных рисков, снижение стоимости заимствований и повышение конкурентоспособности экономики.
Хорватия прилагает усилия, чтобы контролировать свой бюджетный баланс и уменьшить государственный долг до 60% ВВП в ближайшие несколько лет, что является одним из ключевых критериев присоединения к евро.
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