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В РФ уверяют, что США хотят создать не территории Сирии квазигосударство

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В РФ уверяют, что США хотят создать не территории Сирии квазигосударство

Соединенные Штаты якобы намерены при помощи арабских стран отделить от Сирии ее восточную часть, чтобы создать на территории Заевфратья квазигосударство и контролировать нефтяные месторождения. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РБК.

«На восточном берегу реки Евфрат они делают все для того, чтобы создать квазигосударственную структуру, и просят страны Персидского залива о больших инвестициях», — заявил глава МИД РФ. По его словам, Вашингтон якобы хочет создать местную администрацию на основе Сирийских демократических сил и курдских Отрядов народной самообороны.

Лавров отметил, что США запрещают своим союзникам по НАТО, а также Евросоюзу инвестировать в восстановление Сирии.

5 ноября СМИ сообщили о строительстве двух новых военных баз в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии неподалеку от нефтяных месторождений. По данным агентства Anadolu, первая находится в зоне дислокации 113-й бригады армии США, а вторая — в районе деревни ас-Сур. В российском МИДе назвали попытки американских военных закрепить свое присутствие в районе нефтедобычи в Сирии незаконными.

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В конце октября The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Вашингтон оставит в Сирии 500 своих военнослужащих для защиты нефтяных месторождений в провинции Дэйр-эз-Зор. По данным издания, это станет возможным в случае усиления позиций «Исламского государства» в республике.

Позднее президент США Дональд Трамп одобрил расширенную военную миссию США, которая обеспечит безопасность нефтяных месторождений на всей территории Восточной Сирии. По словам главы Пентагона Марка Эспера, защита американцами нефти в Сирии полностью законна, поскольку служит для блокировки источника дохода для «Исламского государства».

США, Сирия, Сергей Лавров
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