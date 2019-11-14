В «Слуге народа» анонсировали ротацию в парламентских комитетах

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия не исключает, что в ближайшее время пройдёт ротация в парламентских комитетах. Об этом передает Интерфакс-Украина.

«Мы хотим ещё несколько ротаций среди комитетов сделать, по результатам голосования вчера... у нас, например, есть сотрудники, которые вообще не посещают заседания комитетов и занимают места... которые много говорят, но не много работают», — сказал Арахамия журналистам, отвечая на вопрос, когда заменят главу комитета по Вопросам внешней политике и межпарламентским связям Богдана Яременко.

Он напомнил, что перед избранием нового главы комитета будет проведён праймериз кандидатов на эту должность.

Арахамия сделал прогноз, что кадровые вопросы Верховная Рада рассмотрит в пятницу.