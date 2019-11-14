СМИ пишут о ссоре «слуг народа» из-за бюджета

Депутаты от «Слуги народа» поссорились на заседании фракции 14 ноября из-за разных мнений относительно рассмотрения проекта закона о государственном бюджете-2020.

Об этом сообщает УП со ссылкой на собеседников во фракции.

Как отмечается, утром на заседании фракции присутствовали премьер Алексей Гончарук и министр финансов Оксана Маркарова. Депутаты обсуждали вопрос госбюджета и разделились на два лагеря из-за правки по акцизам. Среди прочего, «слуги» критиковали правительство за проваленную коммуникацию.

Гончарук в свою очередь обвинил депутатов в том, что они валят бюджет.

По словам собеседников издания, рассмотрение бюджета могли перенести на следующую неделю. Но в конце концов решили рассматривать 14 ноября — будут искать компромисс и голоса.